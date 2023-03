Lörrach Florian Schroeder überzeugt im Burghof

Fast ohne Punkt und Komma eilt er quer durch unsere Gesellschaft, von der Wahlrechtsreform bis in die grün-alternative Kita am Prenzlauer Berg. Lacher und Beifallsstürme erntet er, als er Politiker mit Mimik und Stimme karikiert, was zu Beginn seiner Karriere geradezu sein Markenzeichen war.

Ja, genauso klingt das Näseln von Karl Lauterbach, das markante Bayerisch von Markus Söder. Ab und zu streut Florian Schroeder auch etwas Alemannisch ein, betont, wie gerne er wieder in der Heimat sei.

Zuschauer können Vorschläge machen

Vor der Pause ruft er zur Messias-Wahl auf. Die Zuhörer dürfen auf Kärtchen schreiben, wer für sie der Messias ist. Als der Kabarettist die Kärtchen nach der Pause vorliest, stehen da die Namen von Fußballstars, vom ukrainischen Präsidenten Selenski und - lauter Applaus - das Frauenhaus Lörrach.

Schroeder will Kanzler werden

Zum Schluss verkündet Florian Schroeder, kleine Schrecksekunde, er werde seine Karriere als Kabarettist beenden. Stattdessen, so erklärt er, versammle er in seiner Partei „Neustart“ alle Demokraten hinter sich und werde Bundeskanzler. Als solcher wird er dann mit allen Missständen aufräumen und keinesfalls so enden, wie die etablierten Politiker. Nein, stattdessen wird er schnell mal das Bundesverfassungsgericht umbauen und mit dessen Legitimation Diktator.