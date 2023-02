Lörrach Flüchtlinge: Wohnbau und Stadt nehmen Stellung

Adrian Steineck

Lörrach. OB Lutz warb zunächst um eine Versachlichung der Debatte. „Der Vorgang taugt eigentlich nicht zum Skandal“, sagte der Rathauschef. Lutz ging auch darauf ein, dass seit dem Jahr 2014 rund 1200 Flüchtlinge in Lörrach untergebracht worden seien. Auch hätten die Hälfte der Bewohner in den betroffenen Wohnungen in der Wölblinstraße Migrationshintergrund. „Wir können Integration“, sagte Lutz. Im Jahr 2022 hätten laut der vom Land zugewiesenen Quote 592 Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Tatsächlich untergebracht wurden aber 638. Dieses Jahr sind 365 Flüchtlinge in der Lerchenstadt unterzubringen.