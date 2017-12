Lörrach Fotogalerie: Genuss im Advent

10:52 Lahm soll Ehrenspielführer werden

Frankfurt/Main - Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm soll zum Ehrenspielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ernannt werden. Einen entsprechenden Vorschlag will DFB-Präsident Reinhard Grindel den Delegierten beim Außerordentlichen Bundestag in Frankfurt machen. Lahm wird damit nach Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann zum sechsten Ehrenspielführer des vierfachen Weltmeisters.

09:51 FC St. Pauli trennt sich von Trainer Olaf Janßen

Hamburg - Der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sich von Trainer Olaf Janßen getrennt. Das teilte der Verein am Morgen mit. Nachfolger wird der zuletzt vereinslose Markus Kauczinski. Bereits am späten Mittwochabend hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

09:50 Hamas-Chef ruft nach US-Erklärung zu neuem Aufstand auf

09:41 Bundesbürger bekommen immer länger Rente

Berlin - Rentner in Deutschland erhalten ihre Altersbezüge im Durchschnitt fast 20 Jahre lang. Innerhalb der vergangenen 20 Jahre stieg die durchschnittliche Dauer des Rentenbezugs um 3,6 auf 19,6 Jahre. Grund dafür sei vor allem, dass die Lebenserwartung zugenommen hat, sagte der Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund, Alexander Gunkel. Seit 1960 hat sich die Bezugszeit sogar fast verdoppelt. Das durchschnittliche Alter, bis zu dem die Rente gezahlt wird, lag im vergangenen Jahr bei 79,5 Jahren.

09:09 Noch nie so wenig Verkehrstote in Deutschland

Wiesbaden - Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland dürfte 2017 so niedrig sein wie nie zuvor gemessen. Rund 3170 Menschen werden voraussichtlich bis Jahresende auf deutschen Straßen ums Leben gekommen sein, ein Prozent weniger als im Vorjahr. Das geht aus einer Schätzung des Statistischen Bundesamts hervor. Die Prognose basiert auf den Zahlen der ersten neun Monate. Bei den erfassten Unfällen rechnen die Statistiker in Wiesbaden dagegen mit einem Rekord von mehr als 2,6 Millionen.