Lörrach Fraktionen liefern Ideen

Hier führt Grünen Stadtrat Thomas Hengelage die Energieeinsparung als prioritäres Ziel mit einem Maßnahmenkatalog an, wie dies in Lörrach praktisch umgesetzt werden könne, zum Beispiel LED-Straßenbeleuchtung. Auch den massiven Ausbau der Dach- und Fassaden-PV nennt er. Außerdem die Prüfung von Freiflächen von PV-Anlagen, „denn auch für die Wärmewende wird es wegen der Elektrifizierung der Wärmeerzeugung zu einem hohen zusätzlichen Bedarf an grünem Strom kommen“. Außerdem setze die Verwaltung jetzt mehr auf Kooperation mit Partnern wie der Stadtenergie Lörrach, den regionalen Energieversorgern, der Energieagentur Südwest oder dem Landkreis, stellt Stadtrat Hengelage für die Grünen fest: „Die erste Informationskampagne für das geplante Wärmenetz um die Energiezentrale der Fridolinschule in Stetten wird mit Hilfe der Energiekarawane der fesa Freiburg durchgeführt.“ Diese Initiativen unterstützen die Grünen.

Die SPD

Die SPD-Gemeinderatsfraktion begrüßt das Konzept zur Energieoffensive als „dringend notwendigen Beitrag zur Energiewende“. Das vorgelegte Konzept ist nach Auffassung der SPD-Stadträte in Inhalt und Zeitschiene zwar ambitioniert, aber auch Lörrach müsse rund zwei Jahrzehnte aufholen, in denen zu wenig in die Energiewende vor Ort investiert wurde. Die Sozialverträglichkeit aller Maßnahmen müsse immer im Blick behalten werden.