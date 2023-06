Lörrach Freibadgäste nehmen Preissteigerung klaglos hin – im Gegensatz zur Gradzahl

Außentemperaturen knapp unter der 30-Grad-Marke haben dafür gesorgt, dass der Start in die Freibadsaison als gelungen bezeichnet wird. Am Pfingstsonntag waren 1500 Besucher im Parkschwimmbad, am Folgetag sogar 1700 Besucher. Mit ähnlichen und noch besseren Zahlen rechnet der Betriebsleiter für dieses Wochenende. „Das ist dann so, wie wir uns das vorstellen“, strahlt Droll angesichts des fast wolkenlosen Himmels. Nach dem Eröffnungstag mit 1000 Besuchern im Rahmen von „Badenova bewegt Lörrach“, bei dem es freien Eintritt ins Freibad gab, folgte angesichts der kühleren Temperaturen in gewisser Weise eine Warmlaufphase – mit am Mittwoch, 24. Mai, nur 300 Besuchern. Insgesamt kamen an den ersten neun Tagen mehr als 7300 Badegäste.