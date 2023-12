Lörrach: Freie Wähler gegen Erhöhung

Die Freien Wähler wiederholten ihre Position: Sie finden es falsch, die Grundsteuer für die Stadt Lörrach ab 2024, also noch vor der Reform, um elf Prozent zu erhöhen, heißt es in einer Mitteilung. Der Gemeinderat hatte diese Erhöhung am 14. Dezember beschlossen. Ab 2024 werde der Grundsteuer-Hebesatz in Lörrach von 450 Prozent auf 500 Prozent steigen, was einer Steuererhöhung von mehr als elf Prozent entspreche, erläuterte der Fraktionsvorsitzende Matthias Lindemer. Die Freien Wähler hätten mehrheitlich dagegen gestimmt: Zum einen sei es falsch, gerade jetzt, kurz vor der Grundsteuerreform, die Bürger stärker zu belasten.

Problem auf Ausgabenseite

Vor allem aber könne die Stadt mit der Grundsteuererhöhung ihren Haushalt nicht konsolidieren, so Lindemer. „Wir haben kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem.“ Die Stadt müsse immer mehr von Bund und Land übertragene Aufgaben umsetzen. Aber auch die Personalpolitik der Stadt trägt laut Lindemer zum Haushaltsdefizit bei. Für 2024 seien 50 neue Stellen vorgesehen, wovon 27 dringend benötigte Erzieherstellen seien, sagte er. Allein die Personalkosten würden jährlich um rund 2,5 Millionen Euro steigen. Die Grundsteuererhöhung bringe dagegen nur 1,1 Millionen zusätzlich in die Stadtkasse.