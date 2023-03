Lörrach Freie Wähler laden Bürger zur Debatte über Verkehrsfragen

Stadtrat Jörg Müller erinnerte an einen Vorschlag der Freien Wähler für die Zwischenzeit: Zu den nötigen Zeiten hält die S-Bahn entweder an der Schwarzwaldstraße für Schüler und Pendler oder am Klinikum für Mitarbeiter beim Schichtwechsel und für Besucher. Müller mahnte außerdem, am Klinikum genügend Parkplätze zu schaffen.