Lörrach Freude an Singen und Neuem bewahrt

„Das könnte doch für Frauen, die Interesse am Singen haben, vielleicht Anreiz sein, es mal im Chor zu versuchen und projektartig ein Konzert mitzugestalten“, so die Mitteilung. Proben sind immer dienstags um 19.30 Uhr in der Hauinger Alten Schule. Das Konzert ist für Sonntag, 23. April, 18 Uhr, vorgesehen. Man denke dabei auch an die Unterstützung aus anderen Chören: „Natürlich ohne abwerben zu wollen!“

Mit Hilfe von neuen Mitsängerinnen im Kreis der Hauinger Damen könnte so ein Chor zusammengestellt werden, der sich gut in der Öffentlichkeit präsentieren kann und gleichzeitig auch zeigt, dass man unabhängig vom Alter mit der Zeit gehen kann. Übrigens: „Vorsingen muss niemand und Höchstleistungen werden auch nicht verlangt.“

Interessierte können sich an die Vorsitzende Doris Ludin, Tel. 07621 / 5 43 42, oder an Chorleiter Erhard Zeh, Tel. 07621 / 66 94 65, wenden.