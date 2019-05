Lörrach „Fridays for future“-Demo in Lörrach

Lörrach - Rund 500 Menschen haben am Freitag bei der dritten großen Lörracher „Fridays for future“-Demo für eine bessere Klimapolitik demonstriert. Die Organisatoren hatten Klimaaktivisten jeder Altersgruppe eingeladen, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Dieser Einladung folgten in der Lerchenstadt erstmals auch die kürzlich gegründeten „Grandparents for future Lörrach“ (wir berichteten), nachdem sich bereits die „Parents for future“ gegründet hatten.

Die Zahl der demonstrierenden Schüler war hingegen geringer als zuvor. Die Organisatoren freuten sich aber laut Marius Wehinger über die Unterstützung der älteren Generationen. Vom Treffpunkt auf dem Bahnhofsvorplatz führte die Demonstration wie gewohnt in mehreren großen Schleifen durch die Innenstadt, bevor es auf dem Alten Marktplatz diverse Redebeiträge gab.