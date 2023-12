Lörrach: Fröhliche Weihnacht überall

Lieder und Geschichten

„Lasst uns froh und munter sein“ lautete der Titel des Nikolauskonzerts. Mit diesem Lied eröffneten alle drei Künstler das Konzert. Auf dem Programm standen in erster Linie Kunstlieder und erst beim gemeinsamen Singen gegen Ende des Konzertes volkstümliche Weisen. Zwischen den musikalischen Nummern wurden besinnliche Geschichten rund um die Weihnachtszeit erzählt.

So berichtete Michael Havlicek vom Grättimann, in Österreich als „Krampus“ bekannt, mit dem die Weihnachtszeit eingeleitet wird. Auch die unterschiedliche Auffassung von Weihnachten in Wien und den USA wurde humorvoll beleuchtet.