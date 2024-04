Lörrach: Frühlingsfest lässt Innenstadt brummen

Dann ging es vorbei an Ständen, an denen Taschen, Gürtel, Tücher und vieles mehr angeboten wurde. Dazwischen geöffnete Ladentüren, die zum Eintreten einluden. Hier eine Bluse, da ein Minirock oder ein Kleid, es wurde begutachtet, probiert und am Ende gekauft. Sonderangebote, Rabattaktionen oder das Spiel am Glücksrad, am Frühlingsfest erwartete die Besucher so manches Schnäppchen.

Beratung kommt an

Viele nutzten die Gelegenheit, sich über ein Produkt beraten zu lassen. Die Kaufentscheidung kommt nach dem Vergleichen später. Allerdings: Das eine oder andere Geschäft hatte sich nicht an der Veranstaltung beteiligt. Auch ein Mitmachen am verkaufsoffenen Sonntag schlossen einige Geschäfte aus.