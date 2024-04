Lörrach: Frühlingsfest soll wieder zehntausende Besucher locken und begeistern

Jazztone sorgt für Musik

Das Frühlingsfest-Motto „Lörrach swingt“ wird in Zusammenarbeit mit Werner Büche vom Jazztone mit Leben gefüllt. Auf dem Marktplatz spielen mit Unterbrechungen das „Pal Jam Jazz-Septett ab 13.30 Uhr drei Mal 45 Minuten bis 17.45 Uhr, am Hebelpark die „Regio Six Jazzband“ ab 13 Uhr bis 16.45 Uhr in gleicher Taktung und an der Tumringer Straße in Höhe Chesterplatz „Joe Bavelino und Gigo Brunner“ von 14.30 bis 17.15 – ebenfalls drei Sets á 45 Minuten. Büche hat nicht nur auf die gute Qualität der Gruppen geachtet, sondern dass diese in diesen Wochen nicht auch noch in der näheren Umgebung bereits spielen.