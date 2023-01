Lörrach Führung: „Holocaust-Gedenktag“

Bereits 1996 forderte Bundespräsident Roman Herzog „Die Erinnerung darf nicht enden, sie muss zur Wachsamkeit mahnen!“, als er den Holocaust-Gedenktag an alle Opfer des Nationalsozialismus einführte. Er legte diesen auf den 27. Januar, den Tag der Befreiung der Überlebenden von Auschwitz-Birkenau. Bei diesem Rundgang wird an die in Lörrach betroffenen Menschen erinnert.

Preise: Erw. 5 Euro, Schüler/Studierende 3 Euro, Familienkarte 12 Euro (zwei Erwachsene, max. drei Kinder).