Lörrach Führung: „Mein Leben. Meine Straße“

Viele Lörracher Straßen tragen Namen von Persönlichkeiten, die sich um die Stadt verdient gemacht haben oder in engem Zusammenhang mit ihr stehen: So erhielten beispielsweise Markus Pflüger, Gustav Magnus von Wallbrunn, Johann Joseph Grether und Dr. Erwin Gugelmeier diese hohe Ehrung nach dem Tod. Auf dem Spaziergang wird erläutert, wie sie lebten und Geschichte geschrieben haben. Zudem wird berichtet, welche historischen und zum Teil auch dramatischen Ereignisse sich in diesen Straßen abspielten.

Preise: Erwachsene: fünf Euro, Schüler/Studierende: drei Euro, Familienkarte: zwölf Euro (zwei Erwachsene und maximal drei Kinder)