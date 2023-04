Lörrach Führungswechsel beim „Bühneli“

Wechsel des Vorsitzes

Vor 13 Jahren übernahm sie zusätzlich den Vorsitz. Ein Theater wie das Bühneli sei wie ein Kleinunternehmen, umschreibt sie die Verantwortung. Vor allem die Coronazeit mit ständig wechselnden Einschränkungen sei anstrengend gewesen. Vor zwei Jahren entschloss sie sich dann, den Vorsitz wegen des hohen Aufwandes neben Familie und Beruf abzugeben.

Thomas Schulte, der aus Nordrhein-Westfalen stammt und Erfahrung im Kinder- und im Puppentheater hat, spielt seit 2017 beim Bühneli. Nur sechs Wochen, nachdem er zur Truppe gestoßen war, habe er in der Rolle des Pantalone, des kauzigen Advokaten aus „Diener zweier Herren“ von Goldoni, auf der Bühne gestanden, erzählt Schulte.

Neuerungen

Er habe bereits Ideen für die Zukunft des „Bühneli“: Im Theatersaal will er die Sessel, die etwas in die Jahre gekommen sind, und die Technik erneuern. Mit einem Kino in Leipzig, das seine Sessel austauschen wolle, sei man schon in Kontakt. Tickets sollen in Zukunft nicht mehr telefonisch, sondern online bestellt und mit Karte bezahlt werden können. Schulte will neben dem Stammpublikum auch jüngere Leute für das Bühneli begeistern. Er wolle den Besuchern ein Theatererlebnis mit „Wow-Effekt“ und zum Wohlfühlen vermitteln, sagt er. Das Stück für die kommende Saison steht noch nicht fest – klar ist: Im Juni beginnen die Proben. www.buehneli.com