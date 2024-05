Fünf Motorroller sind laut Polizei zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, in Lörrach gestohlen worden. Zwei standen in der Teichstraße, ein weiterer in der Rümminger Straße und in der Wölblinstraße sowie in der Tüllinger Straße. Alle waren mit einem Lenkradschloss gesichert. Zwei der entwendeten Motorroller konnten wieder aufgefunden werden. Einer wurde beim Spielplatz in der Teichstraße gefunden, der zweite auf dem Weg „Über der Wiese“ unweit der Tüllinger Straße.