Lörrach Für Bürgernähe

Seniorenumfrage

Weit über 100 Bürger nahmen an der Präsentation der Seniorenumfrage teil. Erstes Ergebnis der Umfrage sei der Mittagstisch in der Kunz-Stiftung in Hauingen. Wöchentlich am Mittwoch können sich in den Räumen der Stiftung Menschen zum gemeinsamen Essen und zu Gesprächen treffen.

Auch die neu geschaffene Boule-Bahn auf dem Fabric-Areal der Schöpflin-Stiftung könnte ein Anziehungspunkt werden.

Die Bauarbeiten zur Mobilitätsdrehscheibe Brombach am Bahnhof sind noch in vollem Gange. Bis kommenden Mai solle aber alles fertig werden. Aufsehen hatte ein Bombenfund aus dem Zweiten Weltkrieg erregt, der gleich zu Beginn der Bauarbeiten entdeckt wurde.

Die Schöpflin-Stiftung hat eine neue Grundschule errichtet. In zwei Klassen werden bereits Kinder unterrichtet. Hans Schöpflin wurde kürzlich zum „Stifter des Jahres“ ernannt.

Einen Erfolg konnten die beiden jungen Sportlerinnen Linea Riedel und Fiona Habeck vom Badminton Club Brombach verbuchen. Für besondere Leistungen wurden sie bei der städtischen Sportlerehrung zur Mannschaft des Jahres gewählt und erhielten den Ehrenpreis der Sparkasse.

Die erneut errichtete Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Brombach sei inzwischen fertig, aber noch nicht bezogen.

Ausblick

Der abgebrannte Dröschischopf kommt nun doch.

Auch am Hochwasserschutz wird weitergearbeitet. Im Februar soll endlich der zweite Rettungsweg am Feuerwehrgerätehaus in Angriff genommen werden. Die Sanierung der Toiletten auf dem Brombacher Friedhof soll abgeschlossen werden. Auf dem Friedhof wird eine neue Grabanlage errichtet. Pflegeleicht, aber nicht anonym, soll sie werden. Die Fundamente dafür seien bereits ausgehoben.

Anschlag auf Bürgernähe

Wieder einmal sei aus dem Gemeinderat die Forderung gestellt worden, die Ortsverwaltungen aufzulösen. Allgemein rede man von der Bürgernähe der Verwaltung. „Wir haben sie“, sagte Silke Herzog. Neben den direkten Zahlen wie Personalausweise oder Reisepässe seien es besonders die Beratungen von älteren Bürgern, die hier geleistet werden. Diese seien immens wichtig, auch wenn sie nicht in Zahlen gemessen werden könnten. All dies seien Pflichtaufgaben, die die Ortsverwaltungen in Vertretung des Oberbürgermeisters erfüllten.

Die Ortsvorsteherin richtete einen besonderen Dank an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Brombach. Im Raume stünde immer noch die „Feuerwache Nord“, zu der bisher kein Beschluss ergangen sei. Wichtig für den Bestand der Feuerwehr sei der Nachwuchs. So überreichte Silke Herzog ein kleines Dankeschön an den Leiter der Jugendfeuerwehr, Jan Baumann, sowie an den Feuerwehrkommandanten und dessen Stellvertreter Sascha Vollet und Joachim Trombetta.