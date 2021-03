Lörrach Für die Jugend ein „verlorenes Jahr“

Präsident macht Mut

Oberbürgermeister und Vereinspräsident Jörg Lutz vertrat die Ansicht: „Corona hat uns ganz viel Demut abverlangt.“ Etliche Vereine steckten in der Krise, und es werde nach Corona zu einer entscheidenden Aufgabe, die Jugend in ihren normalen Rhythmus zurückzuholen. Der Stadtmusik machte Lutz Mut: „Von den Wogen geschüttelt, wird sie nicht untergehen“, erinnerte der Rathauschef an nationale und internationale Krisen, die das Orchester in seiner 265-jährigen Geschichte erlebt habe.

Der Jahresbericht des Vorsitzenden war trotz Corona kein Blick ins Leere. Zwar musste der Probenbetrieb im März 2020 für drei Monate komplett gestoppt werden. Der Instrumentalunterricht erfolgte indes per Skype oder Zoom übers Internet. Immer dienstags fand anstelle der Probe ein virtuelles Feierabendtreffen statt.

Derweil mussten Muttertagskonzert, Bläserklassen-Meeting und das Quartierfest im Wölblin abgesagt werden. Nach den Pfingstferien durfte nach einem strengen Hygienekonzept wieder geprobt werden. Im Juli lauschten fast 250 Zuhörer Stadtmusik und Jugendorchester im Rosenfelspark.

Kein Jahreskonzert

Der Teil-Lockdown im Spätjahr zwang die Musiker erneut zum Pausieren. Da es für die Amateurmusik bis heute keine klaren Perspektiven gebe, wurde laut Gramespacher auch das bereits auf den 24. April verschobene Jahreskonzert im Burghof abgesagt. In der Planung bleiben das Muttertagskonzert im Rosenfels (9. Mai), das Quartierfest (13. Mai) und – gemeinsam mit dem Chor New Formation – ein weiteres Konzert im Rosenfelspark am 4. Juli.

„Das Open-Air-Konzert im Rosenfelspark war ein voller Erfolg“, freute sich Lily Winzer als Ressortleiterin Jugendarbeit. Gleichzeitig bedauerte sie, dass 2020 aufgrund der Pandemie alle Prüfungen für das Jungmusiker-Leistungsabzeichen ausfallen mussten.

„Vorbildlich geführt“, bestätigte Kassenrevisorin Jasmin Gutmann die Buchführung des Schatzmeisters Benedikt Walter. Dieser hatte zuvor erklärt: „Glücklicherweise konnten wir das Jahr 2020 trotz Corona finanziell positiv abschließen.“ Dazu beigetragen habe nicht zuletzt die regelmäßige Vermietung des Vereinsheims.

Wahlen

Daniel Gramespacher bleibt Vorsitzender der Stadtmusik. Zum Team gehören außerdem: Benedikt Walter (Finanzen), Alexander Ziegler (Organisation), Lily Winzer (Jugendarbeit). Robert Müller und Claudia Salathe vertreten die Aktiven im Aufsichtsrat. Für die Passivmitglieder sind zuständig: Marion Dammann, Thomas Denzer, Beatrice Kaltenbach-Holzmann, Wolfgang Krämer, Margarete Kurfeß, Michael Winzer, Uli Lusche, Monika Neuhöfer-Avdic, Günter Schlecht.

Mitglieder: Auf 52 angewachsen ist die Zahl der Musiker im Hauptorchester. Die Zahl der Passivmitglieder sank auf 214. Langjährige Aktive werden bei einem der nächsten Konzerte geehrt.