Lörrach Für ein friedliches Miteinander

Anschließend lud Flomenmann zum Gespräch bei Speisen und Wein ein, die traditionell am Sabbat gereicht werden. Diana Stöcker hatte das Treffen arrangiert, nachdem Minister Strobl die Rabbiner Moshe Flomenmann und Shneur Trebnik am Montag offiziell zu Polizeirabbinern ernannt hatte. Bereits seit Anfang des Jahres arbeiten sie als die ersten Polizeirabbinern in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland.

Strobl erinnerte an den Anschlag auf die Synagoge in Halle vor fast zwei Jahren. Strobl und Flomenmann betonten, wie wichtig angesichts eines wachsenden Antisemitismus die enge Zusammenarbeit zwischen den israelitischen Religionsgemeinschaften in Baden und Württemberg, der Landesregierung und Behörden wie dem Landeskriminalamt sei.

Aufgabe der Polizeirabbiner sei es, über jüdisches Leben aufzuklären. Vor allem junge Polizisten in der Ausbildung und die Beamten, die am Sabbat und an Feiertagen Synagogen bewachen, sollten erfahren, wie jüdische Menschen leben, sagte Flomenmann. Er wolle erreichen, dass die Bürger die Unsicherheit verlieren, wie sie sich jüdischen Menschen gegenüber verhalten sollen. Denn aus Skepsis könne Hass entstehen.

Strobl und Flomenmann freuten sich über reges Interesse an der Arbeit der Polizeirabbiner. Er bekomme jeden Tag Anfragen von jungen Polizisten, von Revierleitern und jüngst vom Freiburger Polizeipräsidenten, berichtete Flomenmann. Polizisten müssten aber auch wissen, dass bei Antisemitismus oder Rassismus harte Disziplinarstrafen drohen, fügte Strobl an.

Diana Stöcker berichtete von einer Dialogwerkstatt über Antisemitismus, die sie im August mit Rabbiner Flomenmann und Justizministerin Marion Gentges organisiert hatte. Insbesondere Mandatsträger müssten gerade stehen gegen Hass und für ein „friedliches Miteinander“ aller, betonten Stöcker und Heute-Bluhm.