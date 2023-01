Lörrach Für ein gutes Miteinander

Das Gremium besteht in unterschiedlichen Formaten und Namen seit 1983. Als Anpassung an die anderen städtischen Beteiligungsgremien auf sozialen Themenfeldern (Behindertenbeirat und Seniorenbeirat) wird in der Vorlage für den Hauptausschuss am kommenden Donnerstag eine Umbenennung in „Integrations- und Teilhabebeiratbeirat“ vorgeschlagen.