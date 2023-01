Lörrach Füttern verboten!

Krähen sind anpassungsfähige Allesfresser. Sie leisten somit in der Region gerade im Winter einen wichtigen Beitrag zur biologischen Schädlingsbekämpfung. Krähen sind sehr intelligente Tiere, die auch an schwer zugängliche Nahrung kommen. Durch ihre Anpassungsfähigkeit an den urbanen Lebensraum gelten sie als Kulturfolger. Durch das Füttern der Krähen wird nicht nur der natürliche Prozess gestört, sondern sie werden auch systematisch in die Stadt hineingelockt. Zudem handelt es sich bei dem ausgelegten Futter nicht um artgerechtes Futter. Durch das ausgestreute und oftmals liegenbleibende Futter im Stadtgebiet werden außerdem vermehrt Ratten und andere Schädlinge angezogen. Aus diesen Gründen und zum Schutz der Tiere selbst sollte auf eine Fütterung verzichtet werden. Dies unterstützt den Naturschutz und die Artenvielfalt, so die Stadt.