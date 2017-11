Lörrach Fußgänger nötigt Polizei

Lörrach. Eine Streife wurde am Samstag von einem Fußgänger provoziert. Der 19-Jährige kam um 21 Uhr mit einem Kumpel vom Bahnhof, beide überquerten die Straße auf dem Zebrastreifen in Richtung Postvorplatz. Als der 19-Jährige eine Streife erblickte, stellte er sich mitten auf die Straße. Der Fahrer des Streifenwagens wollte daraufhin um den 19-Jährigen herumfahren, worauf dieser einen Schritt zur Seite tat, grinste und sie an der Weiterfahrt hinderte, so die Polizei. Daraufhin stiegen die Beamten aus und kontrollierten den Mann. Der war frech, provozierte weiter und wurde von seinem Begleiter angestachelt. Gegen den 19-Jährigen läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung.