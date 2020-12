Lörrach Gabe für Körper und Seele

Lörrach. Auf dem Schulhof der Hebelschule gab es am Sonntag eine kostenlose Mahlzeit für Obdachlose und Bedürftige. Passend zum Nikolaustag organisierten die Thermomix-Gruppe Lörrach und das Restaurant Rosengarten die Aktion – in diesem Jahr zum fünften Mal in Folge.

„Unser Angebot ist schon sowas wie eine kleine Tradition“, sagte Michael Wegner von der Thermomix-Gruppe Lörrach. Allerdings durfte die Aktion wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt im Gildenkeller stattfinden. Stattdessen organisierten die Verantwortlichen die Essensstationen auf dem Schulhof. Von 11 bis 16 Uhr wurde dort die Mahlzeit ausgegeben: „Leider haben wir nur etwa die Hälfte dessen ausgegeben, was wir in den vergangenen Jahren ausgeteilt haben. Das lag vermutlich an Corona und dem schlechten Wetter“, so Georg Leisinger, Geschäftsführer des Restaurants Rosengarten.