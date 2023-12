Lörrach: Galerie „Unter uns“: Zukunft ungewiss

Dynamische Kunstaktion

Ins Auge fiel auch ein großes Gemälde mit unruhig pulsierenden Farben in den gedeckten Tönen Rot, Weiß, Gold. Bordonnet und seine Partnerin Kawelke hatten es bei einem „White Box Painting“ geschaffen, einer dynamischen Kunstaktion, die interessierte Zuschauer direkt miterleben konnten.

Bordonnet, in Ingwiller im Elsass geboren, arbeitet nicht nur als als Künstler, sondern seit mehr als 20 Jahren auch als Galerist: in Frankfurt, Straßburg, auf Mallorca und seit einigen Jahren nun in Lörrach. Hier betrieb er zunächst eine Minigalerie in einem Hauseingang an der Turmstraße, bevor ihm sein Freund Thomas Schwind die Räume beim Bahnhof Stetten vermittelte – zunächst für vier Monate.

Zukunft ungewiss

Daraus geworden sind vier Jahre, in denen Bordonnet dank seiner internationalen Kontakte 45 Ausstellungen mit 233 Kunstschaffenden aus zwölf Ländern organisierte.

Eine Schau widmete er zum Beispiel dem Maler Edin Morales aus Guatemala, der 2021 an Corona verstorben war. Ein Merkmal von Bordonnets Galerie ist die große Vielfalt. „Ich bin für alles offen“, sagt er.

Die langfristige Zukunft der Galerie „Kunst unter uns“ sei ungewiss, da ein Investor die Häuser Baslerstraße 25 bis 27 gegenüber dem Bahnhof abreißen und dort einen neuen Gebäudekomplex mit Wohnungen und Gewerberäumen errichten wolle. Doch bis Ende 2024 könne er seine Galerie auf jeden Fall weiter betreiben, berichtete er und kündigte die nächsten Aktionen an: 7. Januar, 15 Uhr, „White Box Painting“, live mit Philippe Bordonnet und Luydmyla Kawelke

www.kunst-unter-uns.de