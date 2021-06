Lörrach Gedenken an Opfer des Nazi-Regimes

Über die bereits eingegangenen Anträge wird der Beirat zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Lörrach am 21. Juni entscheiden.

Die erste Stolpersteinverlegung in Lörrach fand im September 2020 statt. Insgesamt wurden acht Steine verschiedener Opfergruppen des NS-Regimes an drei verschiedenen Orten in Lörrach verlegt. Die Verlegung von Stolpersteinen soll die Stadt in den nächsten Jahren begleiten. Auch in diesem Jahr sind viele Anträge eingegangen, über die der Beirat des Nationalsozialismus am 21. Juni entscheiden wird.