Lörrach Gefühle in Kreativität umsetzen

Ungewöhnlich: Die Förderung ermöglichst es Tempus fugit, die Kurse kostenlos anzubieten – und das plus Verpflegung. Eine Seltenheit. „Willkommen ist wirklich jedes Kind, das Lust auf kreatives Arbeiten und Erleben hat“, betont Laetitia Sturm. Aufgrund der großen Altersspanne – anmelden können sich Kinder zwischen sechs und 14 Jahren – wird der jeweilige Workshop immer in verschiedene Levels unterteilt. „Das Schöne ist, dass die Älteren den Kleineren gerne helfen“, so die Kursleiterin. Neben solchen sozialen Aspekten des Miteinanders wird Kreativität groß geschrieben. So geht es auch in den aktuellen Kursen um künstlerische Fertigkeit und Schauspiel. Emotionen sind das Grundthema. Und damit weiß jedes Kind etwas anzufangen. Traurig, wütend, erschrocken, ängstlich – je nach Gefühl leben die kleinen Kursteilnehmer ihre Kreativität aus und setzten diese in Zeichnungen und dann in selbst gebastelten Masken um. Dabei reflektierten die Schüler über ihre eigene Gefühlswelt und wie sie diese ausdrücken können. Ein wütender Wolf, ein erschrockener Fuchs oder ein böser Vampir – alles ist erlaubt. Dazu werden kleine Szenen improvisiert und am letzten Tag den Eltern und Geschwistern vorgeführt. „Die Kinder sollen erfolgreiche Ferien und viel Spaß haben“, betont Donna Auten. Darum gibt es auch immer wieder Spielpausen.