Lörrach Gegen Rassismus: Die Aktionen starten

Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Rassismus stehen an. Gestartet wurde laut Programmheft am Montag mit Terminen für Schulklassen, die sich an mehreren Tagen der interaktiven Installation „Was wäre, wenn wir über Rassismus reden?“ im Werkraum Schöpflin widmen. Den gesamten Aktionszeitraum über wird nun eine Stadt-Rallye mit der App Actionbound angeboten: „Misch dich ein – gegen Rassismus“, lädt die Stadtbibliothek Jugendliche und Schulklassen zum Mitmachen ein. Ebenfalls am Montag ging es laut Programm mit einem Workshop-Angebot für Grundschulen unter dem Motto „Aktiv gegen Vorurteile“ los. Zu einem Info-Abend mit Vorträgen, Lesungen und Filmen unter dem Titel „Völkerverständigung durch unserer Partnerstädte“ lädt die VHS für Dienstag in den Ratssaal, Untere Wallbrunnstraße 2, ein (18 bis 20 Uhr).