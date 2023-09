Einen Geldbeutel aus einer Fahrradgepäcktasche entwendet hat ein Unbekannter am Freitag zwischen 11 und 12 Uhr. Die 71-jährige Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad in der Fußgängerzone unterwegs und bemerkte den Diebstahl der Geldbörse, die sich in einer kleinen Fahrradtasche befand, nicht. Die kleine Fahrradtasche befand sich in einer Gepäcktasche, die am Gepäckträger befestigt war.