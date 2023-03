Lörrach Gemeinderat erörtert Digitalisierungsstrategie

Die Freien Wähler schlagen indes vor, dass sich die Stadt auf die Modernisierung der Verwaltung konzentriert. Wenn digitale Technik Arbeitsabläufe vereinfache und effektiver mache, entlaste das die vorhandenen Rathaus-Mitarbeiter, argumentiert der Fraktionsvorsitzende Matthias Lindemer. Außerdem verringere es den Druck auf die Stadt, für wachsende Aufgaben immer neue Mitarbeiter suchen zu müssen. „Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein“, sagt Jörg Müller. Es sei nicht Aufgabe der Stadt, im Tourismus oder anderswo, digitale Erlebniswelten zu schaffen. Es genüge auch nicht, wenn die Bürger auf der Stadtverwaltung etwas per Handy erledigen können. Müller mahnt auch eine konkrete Gegenüberstellung von Kosten und Einsparungen an.

Die Grünen

Die Gemeinderatsfraktion der Grünen begrüßt, dass die Stadt mit ihrer Digitalisierungsstrategie ein starkes Zeichen für eine moderne Stadtgesellschaft setzen will. Man wolle aber sicherstellen, dass diese Maßnahmen stets auf die demokratischen Grundwerte überprüft werden. Dazu zählen insbesondere die Garantie der Teilhabe, der Schutz der Privatsphäre und der Fortschritt im Umwelt- und Klimaschutz.

Die Bürgerschafts-App ist nach Meinung der Grünen ein sehr guter Schritt, Bürgern zu ermöglichen, zeit- und ortsunabhängig beispielsweise einen Ausweis zu beantragen. Man begrüße, dass auch weiterhin Ansprechpartner vor Ort verfügbar sein sollen. Zugleich bleibe die Stadtverwaltung auch weiterhin sichtbar und verschwinde nicht hinter einer App. Höchste Maßstäbe müssten in puncto Sicherheit garantiert sein.

Bei der Digitalisierung der Verwaltung wird die zu erwartende Zeit- und Kostenersparnis begrüßt. Im Bereich der Jugend und Bildung solle die Strategie noch konkreter auf die mögliche Zusammenarbeit eingehen und auch das Land als weiteren Partner in dieser Frage ins Auge fassen.

„Generell erwarten wir von der Stadt konkrete Überlegungen zum Wertekodex bei der Beschaffung der Endgeräte und auch bei deren Entsorgung.“

Weiterhin fordern die Grünen konkrete Schritte bei der Digitalisierung im Bereich Parkraumbewirtschaftung, erklärt Stadtrat Hengelage. „Außerdem fordern wir Maßnahmen bei Park and Ride jetzt schon in Verbindung mit dem Ticket für Lörrach und zukünftig mit anderen bundesweit oder landesweit gültigen Angeboten für den ÖPNV, um die Innenstadt vom motorisierten Individualverkehr zu entlasten“, so die Grünen.