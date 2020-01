Lörrach Gemeinsam etwas bewegen

In der Gebetswoche fanden verschiedene Veranstaltungen statt. So gab es einen Abend für junge Erwachsene in der Freien Christengemeinde, Tagesschau-Gebet in der „Stami“ oder Gebet für Senioren in der Freien evangelischen Gemeinde Lörrach. Zahlreiche Christen aller Gemeinden und Kirchen versammelten sich jeden Abend zum gemeinsamen Gebet.

So auch am Samstagvormittag. Nach den eröffnenden Worten von Stefan Heeß, Gemeinschaftspastor der Stami und Vorsitzender der Evangelischen Allianz Lörrach, forderte Pfarrer Markus Schulz von der Christuskirche und stellvertretender Dekan in seinem Input die Anwesenden auf, ihre Gemeinden nicht als Talsperren oder Stauseen zu sehen, sondern als Quellen, die ihr Umfeld bewässern. „Jesus hatte nie vor, den Job allein zu machen. Er wollte ihn immer mit uns machen“, erklärte er.