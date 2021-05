Lörrach Genossen fordern Modernisierungsschub

Im Hinblick auf einen serviceorientierten, klimaschonenden Ausbau des Stadtbusverkehrs sind nach Auffassung der SPD-Fraktion weitere Anstrengungen nötig. Dabei müsse das Augenmerk insbesondere auf innovative Investitionen zur Verknüpfung aller Mobilitätsarten an definierten Mobilpunkten, die Einführung eines Fahrgastinformationssystems an Haltestellen und via App, kontaktfreie Bezahlmöglichkeit, systematisierte Pünktlichkeitskontrolle, ebenerdige Zu- und Ausstiege an den Haltestellen sowie eine Umstellung auf emissionsfreie Busse gerichtet werden.

Die anonymisierte Erhebung der Fahrgastzahlen und die Frequentierung der Haltestellen und Routen der Stadtbuslinien sind zur Optimierung des Stadtbusverkehrs sinnvoll, betont SPD-Stadträtin Christa Rufer.

Grüne

Auch die Fraktion der Grünen unterstützt die Optimierung des Stadtbus-Systems im Lörracher Süden. „Die vor Jahren eingeführte Linie 9, die dem Salzert und Stetten Süd einen direkten S-Bahnanschluss gewährleistete, wurde von den Bürgern aus diesen Stadtteilen nicht angenommen. Deswegen erhielten die beiden Planungsbüros ’Via’ aus Köln und ’Mobile Zeiten’ aus Oldenburg den Auftrag, mit den vorhandenen Bussen der Linie 7 und 9 die Linienführung neu auszurichten, so dass sich neue Potentiale erschließen und dadurch die Linien für die Bürger im Süden Lörrachs attraktiver werden, schreibt Stadtrat Stephan Berg für die Fraktion: „Für uns Grüne ist wichtig, dass alle Bürger einen Zugang zum Stadtbus haben und dass die Bürger, die nicht an der S-Bahn wohnen, mit dem Stadtbus einen direkten Anschluss an die S-Bahn erhalten, denn die S-Bahn ist das Rückgrat des ÖPNV im Wiesental.“

Der nun vorliegende favorisierte Vorschlag soll dies gewährleisten. Die beiden Linien 7 und 17 (neu) erhalten den 15-Minuten-Takt für die Bewohner des Salzert in die Innenstadt mit fast gleichen Fahrzeiten trotz unterschiedlicher Linienführung. Die neue Linie 17 biete weiterhin den Anschluss an die S-Bahn in Stetten im 30er-Takt und erschließe das Gewerbegebiet und die Schulen in der Neumatt.

Für die Bürger, die etwas abseits der Linien 7 und 17 wohnen, soll ein neuer Ortsbus eingeführt werden, der Stetten Süd aber auch die Hanglagen in Stetten erschließt, betont Berg.