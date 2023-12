Lörrach: Gesamtelternbeirat fordert höhere Bildungsinvestitionen

Der frühkindliche Bereich

Darüber hinaus kämen massive Probleme im frühkindlichen Betreuungsbereich in Krippen und Kitas dazu. Hier fehle es in Lörrach allerorten an Personal, die Betreuungsbedarfe würden insbesondere für unter Dreijährige nicht gedeckt. Eltern seien gezwungen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, „um verkürzten oder generell nicht mit der Arbeitswelt im Einklang stehenden Öffnungszeiten zu begegnen“. Leidtragende seien aber auch hier vor allem die Kinder, „denen eine adäquate frühkindliche Betreuung und Bildung verwehrt ist, und die dann teilweise schon mit einem Rucksack an Problemen in die Schulen kommen.“