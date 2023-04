Die Filiale schließt. Foto: Marco Fraune

Neues Geschäft

Auf einer Immobilienplattform wird derzeit zudem ein „Gut laufendes Einrichtungshaus im Franchise-System zu vermieten“ mit einer Verkaufsfläche von 380 Quadratmetern angeboten, konkret das „Porzelland“ von Sedessi an der Tumringer Straße. Der Geschäftsführer war in dieser Woche für unsere Zeitung nicht erreichbar. Neu eröffnen wird an der Tumringer Straße in Höhe des H&M hingegen mit Street One ein neues Geschäft, die Eröffnung steht am 13. April an.