Lörrach Geschichte neu entdecken

Führungen, Kunstwerkstatt und Kräuterworkshop

Zur Museumsöffnung beginnen die Führungen, und ab 14 Uhr laden eine Kunstwerkstatt und ein Kräuterworkshop zum Mitmachen ein. Der Eintritt ist frei.

Gleich um 11 Uhr starten drei Führungen: Museumspädagogin Susanne Raible führt unter dem Titel „Wer spricht wie mit wem?“ in der Dreiländerausstellung zur Sprache und Dialekt in der Region. Gleichzeitig können Kinder an der Erlebnisführung „Emma ist blind“ mit Museumspädagogin Silke Schwarz in der Dauerausstellung teilnehmen. Zur selben Zeit und noch ein weiteres Mal um 15 Uhr bietet der Verein Bildende Kunst einen Rundgang durch seine Sonderausstellung „Linien“ im ersten Stock an. Um 14 Uhr bietet Museumspädagoge Michael Wuchner eine Führung in einfacher Sprache durch die Dreiländerausstellung.