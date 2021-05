Lörrach „Geschlossen an der Seite unserer jüdischen Freunde“

„Wir, die Mitglieder der Evangelischen Allianz Lörrach (Gemeinden und christliche Werke), distanzieren uns hiermit in aller Klarheit von jeder Form antisemitischen Judenhasses und der Infragestellung des Existenzrechts Israels. Auch wenn wir akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen zu einzelnen Entscheidungen der Regierung Israels im derzeitigen Konflikt gibt, rechtfertigt das in keinster Weise die Bedrohung jüdischer Mitbürger in unserem Land und deren Stigmatisierung. Wir stehen geschlossen an der Seite unserer jüdischen Freunde und fordern dazu auf, auf jegliche Form von Ausgrenzung und Diskriminierung ihnen gegenüber zu verzichten!

„Jesus Christus war Jude. Das verpflichtet Christen in besonderer Weise, sich an die Seite unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu stellen. Als Evangelische Allianz in Deutschland verurteilen wir jede Form von Antisemitismus, insbesondere auch die antisemitischen Vorkommnisse und einseitige Israelkritik der letzten Tage. Wir verurteilen jede Form von verbaler, symbolischer oder tatsächlicher Gewalt. Nie wieder dürfen in Deutschland jüdische Menschen, ihre Gotteshäuser und andere Einrichtungen Ziele von Gewalttaten werden.