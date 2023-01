Lörrach Gewaltexplosion

Maren Siegmann, Leiterin des Museums „Alte Schule“ in Efringen-Kirchen, spricht um 18 Uhr im Hebelsaal über den Pogrom: Am 26. Februar 1848 kommt im französischen Altkirch im Elsass die Nachricht an, dass in Paris die Republik ausgerufen wurde. Noch am selben Abend beginnen Tätlichkeiten gegen Altkircher Juden und die Plünderung deren Häuser. Dies ist der Auftakt zu einer Welle gewalttätiger Ausschreitungen gegen Elsässer Juden, die auch über den Rhein greift. Nun fürchten auch in Baden Bürger jüdischen Glaubens um ihre Kinder, ihr Leben, ihre Zukunft, ihr Hab und Gut. Die Gewaltexplosion dauert mehrere Wochen und hat weitreichende Folgen.

Siegmann berichtet über die heute wenig bekannten Vorkommnisse im Rahmen der Sonderausstellung „Der Rhein“. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.