Lörrach Gewinnsparen hilft Vereinsarbeit

Die Fahrzeuge sind mit Mitteln des Gewinnsparens finanziert worden – einer Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen. Von fünf Euro pro Los spart ein Teilnehmer vier Euro an. Mit einem Euro nimmt er gleichzeitig an den Monatsverlosungen mit Gewinnen im Gesamtwert von etwa sechs Millionen Euro teil. Die hiesige Region gehöre oft zu den Gewinnern, so die Volksbank. 25 Prozent des Spieleinsatzes fließen an gemeinnützige Projekte und Institutionen. Insgesamt gehen in diesem Jahr rund 89 000 Euro an solche Einrichtungen.

Die beiden Autos wurden unter Berücksichtigung der Corona-Maßnahmen durch Heck und Vorstandsmitglied Marco Kückmann an Bohnert und Wolfgang Gottschalk von der Hospizgruppe überreicht. Auch dieser zeigte sich sehr erfreut über die großzügige Spende: „Ein so hoher Beitrag für unsere gemeinnützige Arbeit ist nicht selbstverständlich“, sagte Gottschalk, der wie Bohnert mit dem neuen Wagen vom Hof fahren durfte.