Lörrach Gilde hat einen Plan: Maske mal anders

Straßenfasnächtler lassen sich zwar traditionell den Mund nicht verbieten, gleichwohl haben sie sich in diesem Jahr dafür entschieden, statt eines Pins eine Mund-Nasen-Maske zum Verkauf anzubieten – ebenfalls zum Preis für fünf Euro, so Roßkopf und Gildemeisterin Ingrid Keser im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Masken flankieren den Verkauf der Plaketten in Kupfer, Silber und Gold, die in der aktuellen Prägung wegen der vergleichsweise geringen Auflage mit jeweils 8, 15 und 25 Euro etwas kostspieliger sein müssen als in den Vorjahren.

Fertigen ließ die Masken die Firma „M.Y. Dress“. Der schwarze Trikot-Stoff wurde auf einer Seite mit dem farbigen Motto der Fasnacht 2021 bedruckt: „Überall Maskenball“. 750 Stück hat die Narrengilde geordert, rund 500 gingen letztlich in den freien Verkauf. Angeboten werden sie am Hauptsitz der Weinhandlung Speck in der Schwarzwaldstraße, wo auch Plaketten erworben werden können. Noch stünden genügend Masken zur Verfügung, doch sei die Nachfrage groß, betont der Obergildenmeister.

Fotoarbeiten zeigen den Facettenreichtum der Narrengilde

In der Weinhandlung werde auch der neue Narrenfahrplan ausliegen. Wie die Ausgabe des Plans darüber hinaus während des Lockdowns organisiert werden soll, wird die Gilde noch klären. Angedacht ist in erster Linie die Auslage in geöffneten Geschäften.

Der Narrenfahrplan ist in diesem Jahr erstmals nicht gespickt mit den zahlreichen Veranstaltungen der Gilde, sondern insbesondere mit schönen Fotoarbeiten von Jochen Scherzinger.

Die Aufnahmen zeigen Vertreter der Cliquen und weitere Akteure der tollen Tage, ergänzt werden die Fotografien von informativen Texten rund um die Fasnacht und deren Figuren.

Im Mittelpunkt der Straßenfasnacht 2021 wird eine Open-Air-Ausstellung mit Scherzingers Bildern stehen, die ab dem 23. Januar auf allen großen Plätzen der Lörracher Innenstadt zu sehen sein wird.