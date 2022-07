Lörrach Tempus fugit: Glaube an die Zukunft

Das Stück, obwohl im vorigen Jahrhundert verfasst, ist sowohl hochaktuell als auch brisant. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie lernbereit die Menschheit war, ist und sein will. Worauf beharren wir? Welche Irrtümer werden immer neu begangen?

Kann es sein, dass schon in den 1960er Jahren der viertgrößte See der Welt so weit austrocknete, dass 80 Prozent des Wassers mittlerweile verloren sind und ehemalige Fischerorte und Urlaubsparadiese aus diesen Jahren, jetzt mitten in der Wüste stehen? Der sengenden Hitze ausgesetzt, mehr als 100 Kilometer von dem See entfernt. Schiffswracks im Sand erzählen still diese Geschichte.