Lörrach Gogol & Mäx brillieren im Lörracher Burghof

Notorischer Störenfried

Genau das ist das Erfolgsrezept des Musikkomiker-Kultduos Gogol & Mäx: Der eine wird vom anderen immer gestört. Mäx ist ein notorischer Störenfried und Quertreiber und versucht noch nach 30 Bühnenjahren, seinen Partner am „Piano solo“ zu hindern, wo der doch so schön Chopin spielt!

Es sind die zwei perfekten Antipoden. Doch noch immer gelingt es Mäx als „Dilettante penetrante“ nicht ganz, Gogol die Schau zu stehlen. Obwohl er vor der Pause dies ständig probiert, aber irgendwann ist auch Gogol ganz der große (weiße) Clown - gerade am Schluss, wenn er in der grandiosen Flamenco-Nummer zur Gitarre greift, vom durchbrochenen Stuhl auf die Lehne springt und so jämmerlich spanisch wehklagt, dass der andere mit dem Rot-Kreuz-Köfferchen anrückt und Erste Hilfe leistet. Olé!