Lörrach: Goldene Hochzeit

Neben all der Arbeit zogen Sylvia und Gottfried Hasenclever zwei Söhne groß. Heute freuen sie sich über vier Enkel. Auch im Ruhestand ist das Ehepaar vielfältig aktiv: Einmal pro Woche kommen die Söhne zum Mittagessen, vor allem in der Fasnachtszeit übernachten die Enkel bei ihnen. Sylvia und „Bubi“ Hasenclever haben vor fast 30 Jahren die Hauinger Fastnachtclique „Gasseschliicher“ mitgegründet. Heute sind dort ihre Söhne und teilweise schon die Enkel aktiv. Sylvia Hasenclever hilft im Café „Villa 19hundert2“ in Brombach aus, ihr Mann ist zweimal pro Woche als Kurierfahrer unterwegs.

Vielfältig aktiv

Sylvia Hasenclever erzählt vom Zusammenhalt in der großen Familie, die auch in all den Jahren in der Gastronomie tatkräftig mitgeholfen habe. Daher wird das Ehepaar seine Goldene Hochzeit am Sonntag im Kreis der Familie in einem schönen Restaurant feiern. Heute wird das Paar im Café „Villa 19hundert2“ gemütlich frühstücken und später mit den Familien der Söhne zu Mittag essen.