Lörrach Gottesdienst am Hebelsonntag

Lörrach - Der Lörracher Hebelbund kündigt zum Hebelsonntag am 2. Mai, 10.10 Uhr, einen Gottesdienst in der Christuskirche an. Die Predigt hält Jochen Cornelius-Bundschuh, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden. Cornelius-Bundschuh wird in seiner Predigt des 200. Gründungstages der Union zwischen Lutheranern und Reformierten in Baden gedenken und dabei besonders die Rolle Johann Peter Hebels beim Zustandekommen dieser Kirchenunion würdigen, schreibt Volker Habermaier, Präsident des Hebelbunds Lörrach, in einer Mitteilung.