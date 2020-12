Die Liedhefte, die verwendet werden, können bereits ab dem 4. Adventssonntag in allen katholischen Kirchen beziehungsweise am Adventsfenster am Haus St. Michael in Brombach geholt werden; auch das Licht aus Bethlehem steht zum Mitnehmen bereit. Dafür sollte eine Kerze oder Laterne mitgebracht werden.

Am 4. Advent wird am Haus St. Michael auch das vierte Adventsfenster und an Heilig Abend das Weihnachtsfenster geöffnet. Dazu liegt wieder eine kleine Überraschung zum Mitnehmen bereit.