Lörrach Gräber erzählen Geschichten über das Leben in Lörrach

Die Anlage

Entstanden ist eine parkähnliche Anlage mit Bäumen, Grünflächen und vielen Wegen. Neben dem Hauptfriedhof gibt es in den Ortsteilen Stetten, Hagen, Hauingen, Tumringen und Tüllingen weitere kleine Friedhöfe. Die Führung begann im ältesten Teil, wo sich zum Teil historische Gräber und Ehrengräber finden, deren Pflege teilweise durch die Stadt Lörrach gewährleistet ist. Zu betrachten waren aber auch Erinnerungsstätten, die nicht mehr gepflegt werden.

Vom Leben Verstorbener

Der Stadtführer wusste viel über das Leben und Wirken der Verstorbenen zu berichten. Etwa über Walter Jung, der sich in der Stadt auf vielfältige Weise verdient gemacht hat. Das Grab des Gründers der Seifenfabrik, Heinrich Walz, ziert ein schwarzer Obelisk als Ausdruck der Bedeutung von Walz zu Lebzeiten. Vorbei ging es am Grab von Markus Pflüger, dem ersten Namensgeber einer Straße in Lörrach und einst Mitglied des Reichstags in Berlin. Gräbern von ehemaligen Bürgermeistern, Kommunalpolitikern, eben Menschen, die viel in der Stadt bewegt haben, finden sich ebenso. Teilweise sind Berufsbezeichnungen auf den Grabstein eingemeißelt. Manchmal finden sich Zeilen der Hoffnung wieder. Das Grab der Familie Keser/Ginz – der Name ist in Lörrach mit einem Schlossereibetrieb verbunden – ziert eine außergewöhnliche, aufwendige Schmiedearbeit.