Lörrach Grättimaa vom Harley-Biker

Von Peter Ade

Lörrach. Wenn 21 gestandene Männer mit weißen Bärten und roten Mänteln auf schweren Motorrädern durch die Region brettern, dann sind die Harley-Nikoläuse wieder unterwegs. Jedes Jahr sammeln sie fleißig Spenden, diesmal für Klinikclowns am Kinderspital St. Elisabeth in Lörrach.

Mit knatterndem Sound rollten sie am Samstag durch die Basler Straße, dann durch die Untere Wallbrunnstraße zum Weihnachtsmarkt. An den Lenkrädern leidenschaftliche Motorradfahrer im Nikolaus-Kostüm. Dabei handelte es sich um Mitglieder des „Alemannen Chapter“, die für den guten Zweck ihre Motoren aufheulen ließen und auf dem Weihnachtsmarkt rund 600 Grättimänner an kleine und große Kinder verteilten.

Die Tour führte von Weil am Rhein nach Lörrach. Gestartet wurde bei der Firma Powershop in Haltingen. Zwischenstationen waren das Sportfachgeschäft Gemo an der Hauptstraße und Hieber’s Frische-Center an der Römerstraße in Weil. Dort gab’s Marktstände für den guten Zweck.

Mit der Aktion wurde das Projekt „Kinderklinikclowns“ unterstützt. Es sei besonders wichtig, dass es sie gebe, denn mit ihrer Präsenz und ihrem Humor, so der Chef der Harley Davidson-Fans, Ulrich Berndt, sorgten sie bei den kleinen Patienten stets für Freude während der schwierigen Zeit im Krankenhaus.

Die Einnahmen, die während des Harley-Runs durch den Verkauf von Glühwein, Waffeln und Quarkbällchen erzielt wurden – ebenso die Spenden von Sponsoren und Gönnern – gehen komplett an das Projekt.

Das „Alemannen Chapter“ ist der Harley Owners Group (HOG) angeschlossen, der mit mehr als einer Million Mitgliedern größten Motorradfahrervereinigung der Welt. „Harley-Lebensgefühl hat mit Rockertum absolut nichts zu tun“, betont Vorsitzender Berndt. Das „Chapter“ mit seinen zurzeit 70 Mitgliedern organisiert Ausfahrten zu Harley-Treffen und setzt sich stark für soziale Zwecke ein. Unter den rund 70 Mitgliedern sind auch Schweizer und Franzosen.