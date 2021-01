Lörrach Gratis-Essen für Bedürftige

Lörrach. Zwei Großspenden trugen dazu bei, dass die Sanierung und der Umbau des Hauses an der Teichstraße zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Das Fundament für die Finanzierung dieser sozialen Einrichtung, in der Menschen am Rande unserer Gesellschaft aus Lörrach und Umgebung betreut werden, bildete der Spendenmarathon der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung. Im Frühjahr, unmittelbar vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, kam eine Spendensumme in Höhe von 52 000 Euro zusammen, die dem Verein Kreuzweg damals überreicht wurde.

Bei der zweiten Großspende handelt es sich um eine Leergutbon-Aktion in allen 15 Hieber-Märkten. Innerhalb von fünf Monaten haben Kunden Pfandgut-Bons in Wert von 18 000 Euro nicht eingelöst, sondern in Spendenboxen eingeworfen. Die Hieber-Stiftung hat den Betrag auf 30 000 Euro aufgerundet. Kürzlich erfolgte die Scheckübergabe.