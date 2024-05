Auftakt mit Poetry Slam

Den Auftakt macht PoetrySlam in Mundart. Nach der erfolgreichen Premiere in Bernau und der Fortführung in Titisee wird nun der Burghof zur Bühne für Wortkünstler. 16 bis Ende dreißig sollen die Slam-Akteure sein, Bewerbungen werden noch angenommen. Ansonsten gelten die üblichen Regeln des Slams, der Mitte der 80er Jahre in New York entstand und mittlerweile zum Kult geworden ist, gerade auch im Burghof. Das Rahmenprogramm gestaltet das Goschehobel-Trio, es moderieren Vanessa Amann vom SWR und die Mundartautorin Catharina Müller.