Lörrach Große Projekte für die Kleinsten

Lörrach. Die Stadt Lörrach hat in der jüngsten Vergangenheit ihre Plätze für Ganztagesbetreuung erhöht. Der Ausbau gestaltet sich jedoch langsamer als notwendig, so die Fraktionsvorsitzende Margarete Kurfeß für die Grünen (wir berichteten ausführlich). Zur Bedarfsdeckung müsse die Stadt erheblich investieren, Beispiele seien der Bau des Waldorfkindergartens und der Kindergarten Haagen/Alte Schule Haagen. Die Grünen sehen eine weitere Einrichtung für Kinderbetreuung im Zentralklinikum für wichtig, ja notwendig an. „Ein Arbeitgeber mit einer großen Anzahl an jungem Klinikpersonal und einer modernen, familienfreundlichen Personalführung benötigt eine Kinderbetreuung – hier setzen wir auf das Engagement der Klinik in Zusammenarbeit mit der Stadt,“ so Tanja Reinhart-Albietz.

„Überrascht hat uns die Zahl der Betreuungsquote für Ü3 von 90,2 Prozent,“ so Kurfeß, „dies sind doch 180 – 190 Kinder, welche keinen Kindergarten besuchen, hier waren wir in der Vergangenheit deutlich besser“, kritisiert Kurfeß.