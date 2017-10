Lörrach Großprojekt Kreisklinikum nimmt Fahrt auf

Von Guido Neidinger

Lörrach. Das Großprojekt Kreisklinikum nimmt Fahrt auf. Angesichts des ambitionierten Zeitrahmens ist dies allerdings auch nötig. Geplant ist, das Klinikum im Jahr 2025 in Betrieb zu nehmen. „Der Landkreis gibt richtig Gas“, erklärte Oberbürgermeister Jörg Lutz gestern Abend in der Sitzung des Gemeinderats. Dies liegt laut Lutz nicht nur daran, dass das Klinikum in sieben Jahren betriebsfertig stehen soll, sondern auch, „weil der Investitionsbedarf in die bestehenden Krankenhäuser groß ist und von Jahr für Jahr größer wird.“

Da die Stadt Lörrach das Klinikum nicht baut, kommt ihr nur eine beratende und begleitende Funktion zu. Auch verwaltungsintern sind viele Abstimmungen nötig. Das machte der Vortrag von Monika Neuhöfer-Avdic deutlich. Die Stadtplanungs-Chefin im Rathaus hat mit ihrem Team eine Reihe von Informationen, Hinweisen und Bedingungen zusammengestellt, die im Ideenwettbewerb für das Klinikum berücksichtigt werden müssen. Die erste Phase des Wettbewerb soll bereits im November beginnen. Im Preisgericht wird die Stadt Lörrach auf mehreren Ebenen vertreten sein durch Oberbürgermeister Jörg Lutz, Fachbereichsleiterin Monika Neuhöfer-Avdic und Vertreter des Gemeinderats.

Die intensive Beteiligung der Stadt Lörrach an dem gesamten Verfahren wurde von allen Fraktionen gleichermaßen positiv bewertet.

Betont wurde die Notwendigkeit der frühzeitigen Weichenstellung in allen Bereichen. Dazu zählen die Verkehrsführungen, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die Berücksichtigung von Fuß- und Radwergen und vieles mehr.

Ein großer Wunsch der Fraktionen ist es, dass die geplante S-Bahn-Haltestelle am künftigen Klinikum mit deren Fertigstellung zur Verfügung steht.