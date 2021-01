Lörrach Grüner Strom für 170 000 Haushalte

„Eine besondere Herausforderung stellte die im Rhein verlaufende Staatsgrenze dar. „Weil sich die Baustelle in zwei verschiedenen Staaten befand, mussten wir deutsche und schweizerische Gesetze und Regelungen beherzigen und darauf achten, dass auch bei der Verzollung der Materialien alles korrekt lief. Und das ist auch jetzt im Betrieb nicht anders“, ergänzt Karrer. Grüner Strom für 170 000 Haushalte Die Gesamtkosten des ehrgeizigen Neubauprojekts betrugen rund 380 Millionen Euro. Aufgrund verschiedener neuer Verfahren bei der Bauausführung ging das Kraftwerk ein Jahr früher als ursprünglich geplant in Betrieb. Es speist sowohl in das deutsche als auch in das Schweizer Netz ein. Auf diese Weise versorgt es rund 170 000 Haushalte Jahr für Jahr zuverlässig mit grünem Strom aus Wasserkraft. Fast 50 000 Fische passieren jährlich die Aufstiegshilfen Seit der Inbetriebnahme finden regelmäßig Untersuchungen zur Entwicklung von Flora und Fauna in der Umgebung des Kraftwerks statt. Bei der jüngsten Fischzählung passierten innerhalb eines Jahres fast 50 000 Fische die verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten. Führungen fallen wegen Corona aus Interessenten können bei einer Führung durch das Kraftwerk viele spannende Einzelheiten über die Stromproduktion in Rheinfelden erfahren.

Mehr als 63 000 Besucher nutzten seit 2010 die Gelegenheit. Aufgrund der Corona-Pandemie finden momentan allerdings keine Führungen statt.